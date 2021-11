Alibaba-Aktie: Die Trendwende?

Alibaba-Aktionäre hatten in den letzten zwölf Monaten wenig Grund zur Freude. Lag der Kurs Mitte November 2020 noch bei ca. 230 Euro, notiert die Aktie des chinesischen Online-Händlers aktuell bei 145 Euro. Damit hat die Alibaba-Aktie mehr als ein Drittel ihres Werts innerhalb eines Jahres verloren. Doch in den letzten Wochen hat die Aktie wieder etwas an Boden gewonnen und sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung