Alibaba Aktie: Technische Levels zu beobachten!

Die Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE:BABA) Aktien waren am Montag auf Stocktwits im Trend, und die Aktie wird in der Sitzung nach unten gehandelt.

Der kurzfristige 5-Minuten-Chart oben zeigt, dass sich die Aktie in einem Channel bewegt. Die Oberseite des Kanals liegt bei $242 und die Unterseite bei $226. Diese Bereiche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung