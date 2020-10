Alibaba-Aktie: Starker Meilenstein im Geschäftsjahr 2021 wartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Eines vorweg: Wenn du überrascht bist, dass hinter der Aktie von Alibaba (WKN: A117ME) eine wachstums- und trendstarke Aktie lauert, sollten wir ein paar Basics definieren. Alleine im letzten Quartal konnte der chinesische Internetkonzern seinen Umsatz um 34 % steigern. Das alleine zeigt, wie wachstumsstark die Aktie ist.

Trotzdem gibt es einen Geschäftsbereich, der dieses beeindruckende Wachstum noch outperformt: den der Cloud-Dienstleistungen. Im letzten Quartal wuchsen die Erlöse um starke 59 % auf 1,747 Mrd. US-Dollar. Damit ist dieses Segment eine treibende Kraft des Umsatzwachstums.

Die gute Nachricht ist: Genau in diesem Geschäftsbereich könnte im Geschäftsjahr 2021 (also im aktuellen!) eine positive Überraschung lauern. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was das wohl sein könnte.

Alibaba zuversichtlich: Cloud-Segment wird profitabel

Wie wir gerade gesehen haben, ist das Geschäft mit der Datenwolke ein wichtiger Treiber für den Wachstumskurs des chinesischen Internetkonzerns. Allerdings ist dieses Segment bislang stets verlustträchtig gewesen. Doch damit könnte es schon bald vorbei sein.

Wie Maggie Wu, Chief Financial Officer bei Alibaba, jetzt erklärt hat, könne der Break-Even möglicherweise schon bald erreicht werden. Wu rechnet sogar damit, dass dieses Segment noch im Geschäftsjahr 2021 profitabel sein könnte. Zur Erinnerung: Die Uhren ticken ein wenig anders bei Alibaba, das Geschäftsjahr 2021 hat bereits per Ende März begonnen. Sprich: Bis zum Ende des kommenden März könnte Alibaba profitabel sein.

Der Break-Even wird zwar ergebnisseitig nicht sonderlich stark zum Nettoergebnis beitragen können. Immerhin lag das Nettoergebnis per Ende des letzten Quartals bei über 6,73 Mrd. US-Dollar. Allerdings dürfte das starke Wachstum mittel- bis langfristig auch hier ein Zünglein an der Waage sein. Zumal die Cloud-Dienstleistungen über ebenfalls hohe Margen verfügen könnten.

Die Datenwolke wird immer wichtiger

Auch mit dieser Einschätzung zeichnet sich ab: Die Cloud wird für den Alibaba-Konzern immer wichtiger. Die Wachstumsraten dieses Segments werden schon jetzt mit Argusaugen beobachtet. Die zuletzt ausgewiesenen 59 % sind erneut stark gewesen. Zumal Alibaba inzwischen auf einen Quartalsumsatz von über 1,7 Mrd. US-Dollar kommt. Am Gesamtumsatz entsprach das zuletzt einem Anteil von 8 % und die Tendenz dürfte weiter steigend sein.

Erwähnenswert ist außerdem, dass Alibaba im chinesischen Raum der führende Anbieter der Cloud ist. Das dürfte auch weiterhin ein Treiber des Erfolgs und des Wachstums werden. In der gesamten Asien-Pazifik-Region rangiert Alibaba mit seinem Marktanteil auf einem starken zweiten Platz. Auch aus diesem Blickwinkel sollte das Cloud-Geschäft betrachtet werden.

Das führt unterm Strich zu einer Erkenntnis, die ebenfalls nicht oft genug betont werden kann: Alibaba ist mehr als bloß der E-Commerce, denn das Cloud-Geschäft wird nicht bloß größer. Sondern könnte zunehmend profitabler werden. Eine Perspektive, die Investoren stets bei ihrer Analyse berücksichtigen sollten.

Die nächsten Quartalszahlen werden spannend!

Die nächsten Quartalszahlen von Alibaba dürften daher einen weiteren Blickwinkel haben, der jetzt beobachtet wird. Wann das Cloud-Segment den Break-Even erreicht, das steht auf meiner persönlichen Watchlist. Und natürlich werde ich die Erkenntnisse mit dir teilen, sobald es Neuigkeiten diesbezüglich zu berichten gibt.

