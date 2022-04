Alibaba-Aktie: Staat schafft Abhilfe!

Die Alibaba-Aktie erlitt im April bis Anfang dieser Woche einen Verlust von 22,11 Prozent. Seitdem konnte die Aktie eine leichte Erholung starten. Dabei hat die Alibaba-Aktie aktuell ein Plus von knapp zehn Prozent vorzuweisen. Die chinesischen Aktien hatten in letzter Zeit aufgrund erneuter COVID-Sorgen zu kämpfen. Massenschließungen in dem Land drohen das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr zu behindern. Der Stand… Hier weiterlesen