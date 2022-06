Alibaba-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Aufgrund der Null-Covid-Strategie sieht es um die chinesische Wirtschaft derzeit immer noch nicht rosig aus. Mit den Lockerungen und einem Konjunkturpaket, welches die Regierung in Peking geschnürt hat, kann sich dies allerdings ändern. Die Kurse der Aktie entwickeln sich aktuell stabil und eine Trendwende könnte so ins Haus stehen. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt,… Hier weiterlesen