Alibaba-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

In den letzten Wochen hat sich die chinesische Regierung bei vielen Bewohnern unbeliebt gemacht. Es kommt nämlich zu verschiedenen Lockdowns, welche Millionen von Menschen geradezu einsperren. Damit steht auch die Wirtschaft still. Kann sich das negativ auf chinesische Aktien auswirken? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Alibaba-Aktie jetzt zu kaufen. Um zu überprüfen, ob… Hier weiterlesen