Alibaba-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Der chinesische Präsident Xi Jinping kündigte auf einer Sitzung des zentralen Ausschusses für Finanz und Wirtschaftsfragen an, dass alles dafür getan werden soll, die Ausgaben für Infrastruktur zu erhöhen. Damit will die chinesische Führung augenscheinlich die Wirtschaft stützen. Gibt es noch andere Gründe, zu investieren? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Alibaba-Aktie jetzt zu… Hier weiterlesen