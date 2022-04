Alibaba-Aktie: Reicht es jetzt sogar Charlie Munger?

Die Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) hatte eigentlich noch einen prominenten Verfechter. Egal, was der Aktienkurs zu machen drohte, Charlie Munger baute in den vergangenen Quartalen eine größere Position auf. Hier zeigte sich, dass der langjährige Partner von Warren Buffett doch irgendwo ein Contrarian ist, der bei Qualität zu einem günstigen Kurs gerne zukauft.

Noch im vierten Quartal vergrößerte Charlie Munger die Position der Alibaba-Aktie bei der Daily Journal Corp. Nun gibt es jedoch Berichte, wonach es eine Trendwende gegeben habe. Verliert jetzt selbst der Starinvestor seinen Glauben? Das wage ich eigentlich zu bezweifeln.

Alibaba-Aktie: War es überhaupt Charlie Munger?

Die Faktenlage ist noch sehr eindeutig: Die Daily Journal Corp., das Vehikel, mit dem Charlie Munger selbst als federführender Investor aktiv ist, hat ihr Aktienpaket an der Alibaba-Aktie nun so ziemlich halbiert. Einreichungen bei der SEC zeigen, dass das Portfolio des eigentlichen Verlages und Medienunternehmens lediglich 300.000 Anteilsscheine an dem chinesischen Tech-Konzern besitzt. Im Vergleich zu vorher ist das nun eben noch die Hälfte.

Auch der Wert des Aktienpaketes ist damit auf lediglich 31 Mio. US-Dollar eingestampft worden. Fragen, die jetzt besonders relevant sind: Wieso weshalb, warum? Charlie Munger selbst investierte jedenfalls, weil er von den langfristigen Aussichten des Tech-Konzerns überzeugt ist. Sowie mit der Einstellung, dass diese chinesische Aktie, die gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,3 weiterhin sehr preiswert ist, langfristig orientiert mehr Potenzial besitzt. Eigentlich ändert der Starinvestor nicht so schnell seine Meinung oder ist geduldiger. Auch die bestenfalls eher stagnierende Aktienkursperformance im letzten Vierteljahr dürfte kein Grund gewesen sein, sich von der Aktie Hals über Kopf zu trennen.

Möglich ist, dass diese Investition von Charlie Munger bei der Daily Journal Corp. nicht jedem schmeckte. Der Starinvestor erklärte zuletzt, sich vom operativen Geschäft der Daily Journal Corp. zurückzuziehen. Hat hier etwa ein neuer Top-Funktionär die Entscheidung seines Vorgängers sehr schnell revidiert?

Für mich jedenfalls nicht typisch

Wie gesagt, die Faktenlage ist klar: Die Daily Journal Corp. hat ihr Aktienpaket an der Alibaba-Aktie nun halbiert. Untypisch wäre für mich, wenn Charlie Munger selbst noch verkauft hätte. Der Starinvestor ist ein unternehmensorientierter und eher minimalistischer Anleger, der wenig kauft. Aber wenn, dann aus einer langfristigen, maximalen Überzeugung heraus.

Das Schema passt für mich daher nicht zusammen. Wobei trotzdem eine relevante Frage bleibt, nämlich die, ob die Alibaba-Aktie insgesamt kaufenswert erscheint. Aufgrund der politischen Unsicherheiten bin ich hier weiterhin skeptisch. Aber das hat Munger eigentlich bereits im Vorfeld für sich ganz anders beantwortet.

Der Artikel Alibaba-Aktie: Reicht es jetzt sogar Charlie Munger? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022