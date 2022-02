Alibaba-Aktie: Peking greift zu!

Der Kursverfall chinesischer Aktien scheint der Führung in Peking mittlerweile zu weit gegangen zu sein. Zumindest will der Nachrichtendienst „Bloomberg“ in Erfahrung gebracht haben, dass staatsnahe Fonds im Reich der Mitte am Dienstag ordentlich zugegriffen haben, um die Kurse an den Heimatbörsen zu stützen.

Auswirkungen hatte das offenbar auf so ziemlich alle China-Aktien und das auch an den westlichen Märkten. Hierzulande konnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung