Alibaba Aktie: Nicht nur Facebook, auch Alibaba ist besorgt über die Auswirkungen der neuen Apple-Datenschutzregeln!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) macht sich laut einem Bericht von The Information (via 9to5 Mac) Sorgen darüber, wie sich die neuen Änderungen der Datenschutzregeln von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) auf sein Geschäft auswirken werden.

Was geschah

Alibaba lud letzte Woche ein halbes Dutzend Führungskräfte aus der Marketingbranche ein, um zu besprechen, wie das Unternehmen seine Einnahmen nach der Einführung der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung