Alibaba-Aktie: Nicht mehr als ein Strohfeuer!

Die in diesem Jahr so arg gebeutelte Alibaba-Aktie konnte sich in den vergangenen Wochen wieder etwas nach oben arbeiten. Anfang Oktober wurde der Abverkauf im Bereich der 140-Dollar-Marke gestoppt und eine Aufwärtsbewegung gestartet. Zu diesem Zeitpunkt musste man annehmen, dass es sich hierbei um eine übliche Gegenbewegung im laufenden Abwärtstrend handelt. Als der Aktie allerdings der Ausbruch über die 50-Tage-Linie (EMA50), ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung