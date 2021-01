Alibaba Aktie: News für Anleger!

Das behördliche Vorgehen gegen chinesische “Tech-Stalwarts” wie Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA) ist laut Wedbush-Analyst Daniel Ives günstig für die sogenannten FAANG-Aktien.

Was geschah

Ives theoretisierte in einer Notiz am Montag, dass die Entkopplung zwischen den Vereinigten Staaten und China dazu geführt hätte, dass chinesische Unternehmen wie Alibaba, JD.com, Inc (NASDAQ:JD), Baidu, Inc (NASDAQ:BIDU),Tencent Holdings Limited (OTC:TCEHY) und andere aufgrund eines komplexen globalen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung