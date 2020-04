Alibaba Aktie: Neue Hochs sind nicht mehr weit!

Alibaba Aktie | ISIN:US01609W1027 | WKN:A117ME

Die Bullen haben das Geschehen weiter im Griff. So konnten sie die 200-Tagelinie als Unterstützung nutzen und den Kurs in Richtung der 200 Euro Marke treiben. Jetzt kommt es darauf an, dass der Anteilschein über der 180 Euro Marke gehalten wird. So kann der nächste Angriff zum Februarhoch dieses Jahres erfolgen. Vonseiten der Trendindikatoren ist der ...



