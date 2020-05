Alibaba Aktie: Neue Hochpunkte in Sicht!

Alibaba Aktie | ISIN:US01609W1027 | WKN:A117ME

Schon im April konnte fast ein neues Hoch erzeugt werden. Derzeit gönnen sich die Bullen eine kleine Pause und sind in den Unterstützungsbereich heruntergegangen. Doch so wie es aussieht, holen sie nur Luft um Kraft für den nächsten Anstieg zu haben. Dieser müsste bereits an das Hoch bei 209,00 Euro heranreichen, wenn nicht sogar übersteigen. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



