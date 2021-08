Alibaba-Aktie: Man glaubt es kaum!

Die Alibaba-Aktie ist in der vergangenen Woche noch einmal schwer unter Druck geraten. Auf Sicht von fünf Tagen büßte der Wert, der an der Nasdaq gelistet ist, mehr als 16 Prozent an Wert ein und markierte am Freitag ein neues 2-Jahres-Tief bei 155,50 US-Dollar (USD). Gegenüber den Hochpunkten vom 27. Oktober 2020 belaufen sich die Abschläge damit mittlerweile auf über 50 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



