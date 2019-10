Alibaba Aktie: Kurzfristige Chance mit extrem eng begrenztem Risiko!

Die chinesisches Handelsplattform Alibaba ist ein höchst interessantes Unternehmen. Das haben die Investoren in den vergangenen Jahren erkannt und den Kurs kräftig in die Höhe getrieben. Standen die Kurse im Januar noch bei rund 120 Euro, sehen wir nun Notierungen um 150 Euro. In der Spitze waren es im Mai sogar über 174 Euro.

