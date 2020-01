Alibaba Aktie: Kooperation mit dem FC Bayern wird ausgeweitet!

Schon seit 2015 arbeitet der FC Bayern mit Alibaba zusammen und betreibt für seine mehr als 130 Millionen Fans in China über die Plattform Tmall Global einen eigenen Fanshop. Dieses Engagement soll nun ausgeweitet werden. In Zusammenarbeit mit Alibaba soll bei Tmall ein Flagship-Store entstehen. Der Vorteil dabei liegt darin, dass künftig der Sitz des Stores offiziell in China liegt und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



