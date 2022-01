Alibaba-Aktie: Kommt jetzt die große Wende?

Obwohl es bei Alibaba rein geschäftlich weiterhin prächtig läuft und in so ziemlich allen Bereichen ansehnliches Wachstum erzielt werden kann, ist die Aktie des Unternehmens im letzten Jahr gewaltig unter die Räder geraten. Um fast 50 Prozent ging es in die Tiefe, zuletzt verpassten die Bullen hierzulande auch noch die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke.

Die Gründe für das nicht vorhandene Vertrauen sind bekannt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung