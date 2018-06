Alibaba Aktie: Kommt jetzt die Wende?

Auf der Aktie von Alibaba ruhen nach wie vor große Hoffnungen und Erwartungen. Bisher konnte das Papier diese mehr als erfüllen, doch zuletzt zeigte sich die Aktie immer schwächer. Als Grund dafür wird in erster Linie der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China angesehen. US-Präsident Donald Trump kündigte zuletzt an, chinesischen Unternehmen Investitionen in US-Konzerne erschweren zu wollen. Darauf reagierte ... Mehr lesen...

Ein Beitrag von Robert Sasse.