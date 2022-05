Alibaba-Aktie: Kommt es zu einem Ausbruch?

Neuen Abwärtstrend Alibaba Group Holding, Ltd (NYSE:BABA) notierte am Freitag über 4% niedriger, nachdem sie zu Beginn des Handelstages leicht nachgegeben hatte. Am Donnerstag bestätigte Alibaba, dass es sich in einem neuen Abwärtstrend befindet, indem es ein tieferes Tief unter dem Tagestief vom 2. Mai bei der Marke von 95,15 $ markierte. Der Abwärtsdruck vom Freitag ist wahrscheinlich eine Fortsetzung… Hier weiterlesen