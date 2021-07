Alibaba Aktie: Kollektiver Fall chinesischer Unternehmen!

Aktien mehrerer chinesischer Unternehmen, darunter Nio Inc – ADR (NYSE:NIO), TAL Education Group (NYSE:TAL), Alibaba Group Holding Ltd – ADR (NYSE:BABA) und Pinduoduo Inc – ADR (NASDAQ:PDD), werden alle nach Kommentaren des chinesischen Präsidenten Xi Jinping während der Hundertjahrfeier der Kommunistischen Partei Chinas niedriger gehandelt.

