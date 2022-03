Alibaba-Aktie nach KGV 10: Dieses Bewertungsmaß ist zu günstig!

Die Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) wies zuletzt ein wirklich interessantes Bewertungsmaß auf. Bei einem Aktienkurs von zwischenzeitlich 76 US-Dollar ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von unter 10 offenbar zu preiswert gewesen. Am Turnaround-Mittwoch bei China-Aktien geht es um fast 20 % mit den Aktien hinauf.

Aber was bedeutet das? Es heißt jedenfalls nicht, dass das Risiko plötzlich verpufft ist. Wohl aber, dass der Preis ein Mitspracherecht hat, was die Chance angeht. Das ist eine wichtige Lektion im Hinblick auf die Alibaba-Aktie, aber auch bei Aktien im Allgemeinen.

Alibaba-Aktie: KGV von 10 zu günstig

Ein KGV von 10 ist für die Alibaba-Aktie also zu preiswert. Aber was bedeutet das? Im Endeffekt scheint der Markt mit diesem signifikanten Kursplus zu quittieren, dass es Werte gibt. Und eben auch ein intaktes Geschäftsmodell. E-Commerce und Cloud sind zwei wachstumsstarke Märkte. Politisches Risiko hin oder her: Eine Zukunft sollte es für den Gesamtkonzern geben.

Eine Zukunft, die offenbar für den 10-fachen Gewinn wieder eine Wette wert ist. Aber die Risiken bleiben natürlich bestehen. Wenn die Politik weiter gegen ihre Tech-Konzerne vorgehen sollte, so wäre zumindest das Aufwärtspotenzial begrenzt. Bei einem sich verlangsamenden Wachstum und der momentanen Inflation hieße ein KGV von 10 schließlich auch, dass es mindestens zehn Jahre benötigt, bis Investoren ihren Einsatz mithilfe des Gewinns zurückerhalten.

Mit einem KGV von 10 sind jedoch für eine Wachstumsaktie wie die Alibaba-Aktie, wo es auch die Perspektive auf solide Wachstumsraten gibt, viele Risiken eingepreist. Profitables Wachstum und ein Marktanteil von ca. 50 % im E-Commerce sind eigentlich Qualitätsmerkmale, die ein Premium-Bewertungsmaß verdient haben. Auch deshalb könnten einige Investoren wieder zugreifen.

Chancen und Risiken: Der Preis ist (mit)entscheidend

Die Alibaba-Aktie ist unterm Strich ein Beispiel dafür, dass der Preis die Chance mitentscheidet. Je günstiger die jeweilige Aktie wird, desto eher sind die Investoren bereit, dafür zu bezahlen. Selbst mit hohen Risiken, aber einem intakten Geschäftsmodell kann es eine Contrarian-Investitionsthese geben.

Ob die Alibaba-Aktie damit eine gute Investition ist, das ist wiederum eine andere Frage. Ein KGV von 10 muss das mittel- bis langfristig nicht unbedingt heißen. Es bedeutet einfach nur, dass Investoren zu diesem Preis bereit sind, die Chance vermehrt zu ergreifen. Und das Risiko zu akzeptieren für eine langfristig orientierte Chance.

Nach dem Kursplus dürfte die Aktie jedenfalls mit einem KGV von unter 12 bewertet sein. Das ist marginal teurer, aber weit entfernt davon, richtig teuer zu sein. Ob du auch diese Chance zu diesem Preis und bei den Risiken akzeptieren willst ist eine andere Frage. Aber doch irgendwo eine ähnliche.

Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

