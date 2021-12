Alibaba-Aktie: Jetzt zugreifen?

Die Alibaba-Aktie schwächelt weiterhin und verliert im frühen Handel am Dienstag um knapp ein Prozent an Wert. Seit Jahresbeginn hat der Titel bereits um 44 Prozent an Wert verloren und es findet sich einfach kein Ausweg aus dem Abwärtstrend.

Mit viel Mühe und Not gelingt es den Bullen derzeit noch, wenigstens die Marke von 100 Euro zu halten. Allzu viel Luft nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



