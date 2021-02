Alibaba-Aktie: Jetzt ist es offiziell!

In Rekordzeit wurden in China neue Regelungen getroffen, um monopolistische Praktiken von Großkonzernen in Zukunft zu vermeiden. Diese sehen unter anderem vor, dass Konkurrenten nicht durch Zusammenschlüsse großer Unternehmen aktiv aus dem Markt verdrängt werden dürfen. Außerdem sind Dumpingangebote nun verboten.

Überraschend sind die getroffenen Maßnahmen nicht, da sie bereits im November angekündigt wurden. Dass nun alles derart schnell über die Bühne



