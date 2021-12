Alibaba-Aktie: Jetzt drohen Rücksetzer bis zur 100-Dollar-Marke!

Die Alibaba-Aktie hat in einem schwachen Gesamtmarkt zum Ende der vergangenen Woche erneut herbe Verluste einstecken müssen. An der Nasdaq rauschten die Notierungen um gut 8 Prozent in die Tiefe und erreichten ein 4-Jahres-Tief bei 108,70 Dollar. Auf Euro-Basis kam es sogar zum Rückfall unter die 100-Euro-Marke.

Alibaba-Aktie büßt fast zwei Drittel ihres Wertes ein

Seit Beginn des Abwärtsschwungs im Oktober 2020 hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung