Alibaba Aktie: Jack Ma tritt zurück!

Alibaba wird künftig ohne seinen bisherigen Chef Jack Ma auskommen müssen. Das gab der chinesische Milliardär am Montag offiziellen in einem offenen Brief von Alibaba bekannt. Noch gut ein Jahr will Ma das Unternehmen begleiten und sich im September 2019 dann endgültig von Alibaba verabschieden. Der Nachfolger steht bereits jetzt fest.

Daniel Zhang soll künftig an der Spitze des Konzerns stehen, schon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.