Alibaba Aktie: Jack Ma ist bereits $2.3B reicher!

Selbst als Alibaba Group Holding Ltd (NYSE:BABA) von der chinesischen Regierung mit einer Rekordstrafe in Höhe von 2,8 Mrd. $ für die Verletzung von Kartellgesetzen belegt wurde, stieg das Vermögen des Mitbegründers des E-Commerce-Riesen Jack Ma um 2,3 Mrd. $.

Was geschah

Die Aktien der Alibaba Group kletterten am Montag in New York um fast 9,3% und verzeichneten damit den größten Anstieg seit



