Alibaba-Aktie: Jack Ma gesichtet!

Am Dienstag brach die Alibaba Group Holdings Ltd (NYSE:BABA) aus einem Bullenflaggenmuster aus, das Benzinga am 17. Oktober ausgerufen hatte. Der in China ansässige E-Commerce-Riese kehrte am 5. Oktober nach einem mehrmonatigen Abwärtstrend, bei dem die Aktie über 55% ihres Wertes aufgrund von Razzien der chinesischen Regierung und angespannten Beziehungen zwischen den USA und China verlor, in einen Aufwärtstrend zurück.

Der Gründer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung