Alibaba-Aktie: Ist jetzt der Boden erreicht?

Alibaba hat am Donnerstag einen minimalen Aufschlag erzielt. Damit hat sich am gesamten charttechnischen Bild nicht viel verändert. Dennoch hat die Aktie zuletzt bei etwas weniger als 120 Euro eine relativ stabile Unterstützung erreicht. Jetzt kommt es darauf an, dieses Kursniveau in den kommenden Tagen zu halten. Dann ist jederzeit ein Comeback nach oben möglich.

Denn die Aktie ist ausgehend von diesem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.