Alibaba-Aktie: Ist der Boden gefunden?

Alibaba hat am Donnerstag am deutschen Markt einen minimalen Aufschlag geschafft. Auch am Freitag scheint es weiter nach oben zu gehen. Damit hat die Aktie zumindest die bisherige Bodenbildung, die bereits vermutet worden war, bestätigt. Bei etwa 115 Euro schaffte es der Wert in den vergangenen Tagen, zumindest die Abwärtsdynamik aufzuhalten. Bemerkenswert ist, dass der Wert zum zweiten Mal innerhalb der vergangenen

Ein Beitrag von Frank Holbaum.