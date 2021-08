Alibaba-Aktie: Investments in Autonomes Fahren!

Die Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA), die in letzter Zeit wegen der Verschärfung der chinesischen Vorschriften in den Schlagzeilen war, erwirbt im Stillen Anteile an einem chinesischen Unternehmen für autonomes Fahren.

Alibaba hat sich an dem in Shenzhen ansässigen Unternehmen DeepRoute.ai beteiligt, einem Anbieter von selbstfahrenden Lösungen der Stufe 4 für OEM-Tier-1-Zulieferer, Ride-Hailing- und Logistikunternehmen, so die CnEVPost unter Berufung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung