Alibaba-Aktie: Honig für die Bären!

In den vergangenen Wochen hatte sich die Alibaba-Aktie wieder etwas gefangen. Der ein oder andere Marktteilnehmer machte sich vermutlich sogar leise Hoffnungen auf eine Trendwende. Doch diese Hoffnungen wurden nun wieder vom Tisch gewischt. Am Donnerstag büßt der Anteilsschein an der NYSE mehr als 12 Prozent seines Wertes ein und fällt auf ein 4-Wochen-Tief bei 141,90 Dollar.

Die Quartalszahlen liegen unter den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!