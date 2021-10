Alibaba-Aktie: Historischer Verlust!

In nur einem Jahr hat die Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) rund 344 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren und damit den weltweit größten Rückgang des Shareholder Value erlitten, berichtet Bloomberg.

Letztes Jahr sah sich Alibaba-Gründer Jack Ma mit einer Vorladung der chinesischen Behörden konfrontiert, als diese die Börsennotierung von Alibabas Fintech-Sparte Ant Group aussetzten.

Daraufhin begannen die Aktien von Alibaba zu sinken und ...



