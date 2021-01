Alibaba Aktie: Hier steckt großes Potenzial!

Nach den deutlichen Kursverlusten zum Ende des vergangenen Jahres hat sich die Alibaba-Aktie in den letzten Wochen wieder deutlich stabilisiert und eine Erholungsbewegung gestartet. In dieser Woche gelang es die kurz vor Weihnachten entstandene Kurslücke (Gap down) zu schließen. Sie entstand, nachdem ein Ermittlungsverfahren gegen Alibaba wegen eines möglichen Marktmachtmissbrauchs eingeleitet wurde. In China sollen Techkonzerne zukünftig stärker reguliert werden, was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung