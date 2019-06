Alibaba Aktie: Hier könnte der Abwärtstrend enden!

Nun eine charttechnische Analyse zur Alibaba Aktie. (ISIN:US01609W1027)

Aktuelle Situation im Stundenchart:

Nachdem das Papier noch Anfang Mai ein neues Hoch in 2019 gemacht hatte, hat es bis heute etwa ein Viertel seines Wertes verloren. Im Stundenchart sehen wir einen scharfen Abwärtstrend, welcher einfach nicht stoppen will, zumindest scheint es so. Allerdings kann man schon in etwa das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung