Alibaba Aktie: Der Handelsstreit setzt dem Unternehmen zu

Alibaba Aktie: Das sieht riskant aus!

Alibaba ist ein chinesisches Unternehmen und als solches stark vom Handelsstreit zwischen den USA und China betroffen. In den vergangenen Tagen zeigte sich eine enorme innere Schwäche des Wertes, die in einem Abschlag in Höhe von mehr als 15 % binnen eines Monats manifestierte. Nun könnte die Aktie sogar in einen Abwärtstrend übergehen, mutmaßen die Beobachter. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung