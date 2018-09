Alibaba Aktie: Günstiger Einstieg vor Wachstumsphase?

Das Amazon Pendant aus Asien hat in den letzten Monaten deutlich an Wert verloren. Analysten und Anleger fragen sich nun, ob der Titel in absehbarer Zeit zur alten Höchstform zurückkehrt.

Ähnlich wie Amazon ist auch Alibaba vor allem eins: eine Erfolgsgeschichte des Internet-Handels. Das spiegelt sich auch in den Aktien der Unternehmen wider. So konnte Alibaba in den letzten drei Jahren ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Wirtz.