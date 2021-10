Alibaba-Aktie: Gründer in Hongkong gesehen!

Überblick Der Gründer der(NYSE:BABA), Jack Ma, der seit den behördlichen Maßnahmen weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, hält sich derzeit in Hongkong auf und hat sich dort kürzlich mit Geschäftspartnern getroffen, berichtet Reuters. Der Besuch war seine erste Reise in das asiatische Finanzzentrum seit Oktober 2020. Der chinesische Milliardär hat sich seit seiner Kritik an den chinesischen Finanzaufsichtsbehörden im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!