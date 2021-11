Alibaba-Aktie: Gravierende Folgen!

Heute ist Singles Day, einer der umsatzstärksten Tage für den Onlinehandel. Was einst in China begann, ist längst weltweit zu einem Mega-Verkaufsevent geworden. Insbesondere der chinesische Handelsgigant Alibaba sollte davon, wie in den vergangenen Jahren, profitieren. Die Aktie allerdings bewegt sich am Donnerstagvormittag kaum, verzeichnet einen Aufschlag von 1,4 Prozent auf zunächst 145,70 Euro im Xetra-Handel. Dass sich die Alibaba-Aktie damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung