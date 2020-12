Alibaba Aktie: Gesichtserkennungs-Technologie speziell geeignet, Uiguren zu erkennen!

Die Gesichtserkennungssoftware des chinesischen Tech-Riesen AlibabaGroup Holdings Inc. (NYSE:BABA) kann die ethnische Minderheit der Uiguren in China verfolgen. Die Behauptung basiert auf einem Bericht der Überwachungsanalysefirma IPVM in Zusammenarbeit mit der New York Times.

Was geschah

Der Bericht von IPVM zitierte Auszüge aus Alibabas Cloud Shield API-Guide, der die Überwachungsmöglichkeiten der Gesichtserkennungssoftware beschreibt. Die frühere Version des API-Leitfadens, die zuletzt im Mai 2019 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung