Alibaba-Aktie: Geht es bald wieder aufwärts?

Die Aktien der Alibaba Group Ltd. (NYSE:BABA) wurde am Freitag zusammen mit anderen in den USA notierten chinesischen Technologieunternehmen niedriger gehandelt, da die Anleger die möglichen Auswirkungen des eskalierenden Krieges zwischen Russland und der Ukraine beurteilten.

Die Aktie wird weiterhin niedriger gehandelt, da der absteigende Kanal, in dem sie gehandelt wird, stark bleibt. Alibaba fiel am Freitagnachmittag um 1,17% auf 100,86 $.

Alibaba ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!