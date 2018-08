Alibaba Aktie: Die Euphorie ist verflogen!

Lange Zeit wurde Alibaba als eines der großen weltweiten Wachstumsunternehmen gehandelt, welches es in den kommenden Jahren mit Riesen wie Amazon aufnehmen könnte. Nicht wenige vertreten diese Ansicht auch heute noch, doch zumindest an der Börse ist die Euphorie nach den letzten Quartalszahlen etwas verflogen. So setzte die Alibaba-Aktie auch am Freitag ihren Negativtrend fort und unterschritt damit zum wiederholten Male ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.