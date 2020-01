Alibaba Aktie: Es nimmt kein Ende!

Die Alibaba Aktie will mit ihrer Plattform „AliExpress“ den internationalen Markt angreifen. Sie verzeichnen derzeit neunmal so viel Umsatz im heimischen Handel wie im internationalen Handel. Trotz vieler Absagen verschiedener Großmarken kann AliExpress bei kleineren Händlern punkten. In Madrid konnte bereits letztes Jahr ein Geschäft eröffnet werden. Alibaba setzt auf kleine Fortschritte und will auf langfristige Basis international Fuß fassen. Irgendwann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



