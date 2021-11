Alibaba-Aktie: Es bleibt ein Nachgeschmack!

Worüber schon seit Längerem spekuliert wurde, scheint nun in trockenen Tüchern zu sein. Wie „Der Aktionär“ berichtet wird Tencent künftig Verlinkungen in seiner WeChat-App zu Angeboten von Alibaba zulassen. Die dafür nötige Funktion soll schon bald in die Testphase gehen, wie das Unternehmen mitteilen ließ.

