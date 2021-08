Alibaba-Aktie: Erholt sie sich endlich wieder?

Die Aktien der Alibaba Group Holdings Ltd – ADR (NYSE:BABA) werden am Dienstag höher gehandelt, nachdem es so aussieht, als würde sich das Unternehmen nach den Kursverlusten der letzten Sitzungen erholen. Die Aktie konnte am Dienstagmorgen einen Sprung nach oben machen. Alibaba lag bei der letzten Kontrolle am Dienstagmorgen 6,46% höher bei $171,46.

Alibaba Tages-Chartanalyse Die Aktie brach aus dem absteigenden Dreiecksmuster aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!