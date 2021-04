Alibaba-Aktie: Das Ende eines einstigen Stars?

Die Alibaba-Aktie macht Investoren seit gut einem Jahr keine rechte Freude mehr. Wie vor einem Jahr steht die Aktie von Chinas größter IT-Firmengruppe bei ca. 190 Euro. Während die amerikanische Technologiebörse NASDAQ in diesem Zeitraum gut 60 Prozent an Wert zulegen konnte, gewannen Alibaba-Aktionäre keinen Cent hinzu. Noch dazu befindet sich die Alibaba-Aktie seit rund einem halben Jahr in einem Abwärtstrend, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung