Alibaba-Aktie: Durch Coronavirus zum Megatrend-Wachstumsmarkt?!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Das Coronavirus hat die Aktienmärkte erreicht. Zum Wochenstart ging es mit DAX, S&P 500 und vielen weiteren, auch asiatischen Barometern bergab. Leidtragend war auch die Aktie von Alibaba (WKN: A117ME).

Nachdem der Ausstieg eines Großinvestors zuletzt belastet hat, könnte nun also dieser gesundheitspolitische Unsicherheitsfaktor auf den Kurs drücken. Je nachdem, wie schnell die Auswirkungen eingedämmt werden können und es eine Prognose zur Verbreitung geben wird, könnte das Thema noch anhalten. Wobei langfristig orientierte Investoren dennoch bedenken sollten, dass derartige Ereignisse häufig eher kurzlebiger Natur sind.

Im konkreten Fall von Alibaba könnte das Virus und ein neues Angebot sogar einen neuen Megatrendmarkt offenbaren. Schauen wir im Folgenden daher einmal, wie der chinesische Internetkonzern vom Verlauf der Krankheit profitieren könnte.

Ein neuer Megatrendmarkt vor der Eroberung?

Generell existieren in diesen Tagen einige Meinungen, wonach Alibaba ein Profiteur der Epidemie und eines umsichtigeren Verhaltens der chinesischen Verbraucher sein könnte. Aufgrund des höheren Ansteckungsrisikos beim Verlassen der eigenen vier Wände würden demnach noch mehr Konsumenten auf Onlinehandelslösungen zurückgreifen. Alibaba als klarer Marktführer in diesem Segment könnte daher eine kleine Wachstumsspitze erleben.

Allerdings ist das nicht der einzige Bereich, der in diesen Tagen gefragt ist. Wie mehrere Medien in diesem Kontext ebenfalls berichten, hat der Internetkonzern eine weitere Dienstleistung an den Start gebracht, die im Bereich der Telemedizin zu verorten ist.

Demnach können Verbraucher einerseits über Taobao und Alipay Echtzeitdaten zur Epidemie abrufen, um weiterhin informiert zu sein und die Ausbreitung der Krankheit zu verfolgen. Andererseits, und möglicherweise viel wegweisender, hat der Internetkonzern zudem einen Onlineservice gestartet, über den Verbraucher Hunderte von Ärzten aus dem Reich der Mitte konsultieren können. In den ansteckenden Zeiten womöglich eine bahnbrechende Lösung, die bereits 400.000 Besucher genutzt haben. Wobei sich diese Arzt-Patienten-Interaktionen in erster Linie auf Fragen der Prävention beschränken.

Lauert hier ein neuer Megatrendmarkt

Ein solcher Dienst könnte durchaus die Spekulation eröffnen, dass Alibaba künftig weiterhin auf solche Dienste setzen wird. Auch wenn es an dieser Stelle leicht makaber klingt: Aber das Coronavirus, das menschlich gesehen eine Katastrophe schrecklichen Ausmaßes ist, könnte eine Feuertaufe für einen solchen Service sein, der in diesen Tagen an Brisanz und Bekanntheit gewinnt.

Der Bereich der Telemedizin wird dabei nicht bloß von Alibaba verfolgt, sondern mit Teladoc Health gibt es mindestens einen bekannten US-amerikanischen Vertreter, der auf diesen neuen Wachstumsmarkt setzt. Insbesondere kleinere Erkrankungen oder Fragen der Prävention (wie jetzt eben im Reich der Mitte) können mit solchen Lösungen angegangen werden, ohne sich dem Risiko einer Ansteckung im Wartezimmer auszusetzen. Zumal solche Services auch zu unüblichen Zeiten erreichbar sind.

Gängige Statistiken gehen dabei davon aus, dass im Jahre 2018 die Anzahl bereits auf 7 Mio. Patienten gestiegen ist, nach einem 2017er-Wert von 3,84 Mio. Patienten. Mit einem geschätzten Umsatz von 200 Mrd. US-Dollar bis zum Ende dieses Jahres könnte dieser weltweite Markt auch über eine ansprechende Größe und das notwendige Wachstum verfügen, um für Alibaba interessant zu werden. Möglicherweise haben die Chinesen daher nun in der (Miss-)Gunst der Stunde einen neuen Service entdeckt, der künftig weiter etabliert werden kann.

Es bleibt abzuwarten …

Im Endeffekt bleibt natürlich abzuwarten, ob Alibaba weiter in den Bereich der Telemedizin vordringen möchte, oder ob es sich bei dem Service um ein einmaliges Angebot in der aktuellen Krise handelt. Langfristig könnte es hier jedenfalls weiteres Wachstum geben, weshalb ein näherer Blick hin zum Coronavirus angebracht sein könnte.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2020 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2020. The Motley Fool Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health.

Motley Fool Deutschland 2020