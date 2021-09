Alibaba-Aktie: Diese Milliarden werden fehlen!

Die Alibaba-Aktie, nach massiven Problemen mit chinesischen Behörden zuletzt massiv unter Druck geraten, hatte sich in der zurückliegenden Woche ganz ordentlich erholt. Die Papiere des chinesischen Handelsriesen verbesserten sich von 135,20 Euro am vorvergangenen Freitag auf bis zu 152,30 Euro an diesem Donnerstag. Dass die Alibaba-Aktie im Xetra-Handel am Freitag dann aber wieder deutlich auf 143,70 Euro zurückfiel, hatte seinen Grund: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung