Alibaba-Aktie: Da muss noch mehr kommen!

Sorgen darüber, dass die Alibaba-Aktie künftig von ausländischen Handelsplätzen verschwinden konnten, nahmen in den letzten Tagen immer mehr zu. Dem begegnete die staatliche Nachrichtenagentur in China nun mit der Meldung, dass die Regierung grundsätzlich weiterhin an Listings heimischer Unternehmen in Übersee interessiert sei.

Das führte im gestrigen Handel zu heftigen Kursgewinnen bei chinesischen Titeln. Alibaba konnte davon mit am meisten profitieren und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung