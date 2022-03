Alibaba-Aktie: Contrarian am Limit

Bei der Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) dürften inzwischen selbst die härtesten Contrarians ins Stocken geraten. Trotz Profitabilität, trotz starker Wettbewerbsposition und trotz zweier starker Megatrends liegt die Aktie deutlich im Minus. Auch in dieser Woche ist die Aktie zwischenzeitlich bis auf 69,25 Euro gefallen. Damit hat sich die Aktie inzwischen geviertelt.

Allerdings ist die Aktie für Contrarian-Investoren womöglich interessant. Ein Charlie Munger ist im großen Stil investiert. Auch andere Analysten sehen bei der Alibaba-Aktie eine Chance. Trotzdem: Es ist eine Contrarian-Wette, die ich am Limit befindet. Viele Dinge sind schiefgelaufen. Reichen die positiven Impulse? Auf diesem Bewertungsmaß: Vielleicht.

Alibaba-Aktie: Contrarians auch am Limit?

Bei der Alibaba-Aktie nahm alles vor ca. anderthalb Jahren seinen Lauf. Der geplatzte Börsengang von Ant Financial und Aussagen von Jack Ma führten zu einem starken Behörden-Fokus. Regulierungen und andere Probleme waren die Folge. Inzwischen sagen einige Analysten: China-Tech ist uninvestierbar. Auch, weil der Markt sich weiterhin komisch entwickelt und sich China als politische Region nicht zu klar von Russland abgegrenzt hat.

Unternehmensorientiert ist ein schwächeres Wachstum dazugekommen. Im letzten Quartal kletterte der Umsatz gerade einmal um 10 % auf 38 Mrd. US-Dollar. Reifere Märkte oder andere Dinge? Möglich. Ein Nettoergebnis von 3,2 Mrd. US-Dollar zeigt jedoch die profitable Qualität der Wachstumsgeschichte. Zumal die Bewertung selbst für die Probleme vergleichsweise günstig ist.

Die Alibaba-Aktie ist bei einem Aktienkurs von 76,76 US-Dollar mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 bewertet. Das gibt dem China-Tech-Konzern dem Beinamen des günstigsten Unternehmens der Welt. Wie gesagt: Für Charlie Munger ist der Tech-Konzern vielleicht so etwas wie Warren Buffetts Apple-Aktie.

Mehr, um gegen den Strom zu schwimmen?

Bei der Alibaba-Aktie gibt es eigentlich ein intaktes Geschäftsmodell, das sollten wir niemals außer Acht lassen. E-Commerce und die Cloud sind gekommen, um auch im Reich der Mitte zu bleiben. Mit einem Marktanteil von teilweise über 50 % ist das die Basis für solide Gewinne und freie Cashflows. Oder eben die Ausgangslage für eine günstige Contrarian-Wette.

Erste Analysten gehen so weit, zu sagen, die Regulierungen der chinesischen Behörden seien normal. Der Tenor, dass in westlichen Gefilden eine ähnliche Wettbewerbsposition so mancher Tech-Akteure aufgebrochen werde, sei zumindest in Teilen nachvollziehbar. Ob die Zweifel daher in Anbetracht der Bewertung übertrieben sind? Eine Möglichkeit, diese Causa zu sehen.

Insbesondere, wenn sich China im aktuellen Konflikt neutral gibt und Sorgen um die Listung an US-Börsen in Luft aufgehen, sind die Aktien zumindest nicht mehr investierbar. Nein, sondern vielleicht sogar günstig. Die Alibaba-Aktie bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 zu kaufen wirkt jedenfalls unternehmensorientiert trotz schwächerem Wachstum nicht unattraktiv.

Trotzdem bleibt die Frage: Wie viel Contrarian steckt in dir? Genug, um jetzt in die Alibaba-Aktie zu investieren? Es geht jedenfalls um mehr als nur die Bewertung. Aber das kann auch eine Chance offenbaren.

Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple und Long March 2023 $120 Call auf Apple.

